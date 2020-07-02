С начала года цена на классические автомобили выросла на 3,3%, а на предметы искусства – на 1%

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank обновили индекс инвестиционной привлекательности предметов роскоши (KFLII)1 по трем категориям активов: классические автомобили, цветные бриллианты и искусство.

В период кризиса режим ограничений сказался на продажах, однако два рынка демонстрируют рост: классические автомобили выросли в цене на 3,3% и предметы искусства – на 1%. Вследствие практически полного прекращения продаж во время пандемии отследить динамику цен цветных бриллиантов невозможно, однако в последние недели наблюдается растущее количество заказов камней.

Автомобили

Согласно данным HAGI (Historic Automobile Group International), основного источника данных для составления KFLII в категории классических автомобилей, во время вспышки коронавируса данный рынок находился в устойчивом положении, а по состоянию на апрель даже наблюдался рост цены на уровне 3,29% за первые четыре месяца 2020 года. Индекс автомобилей марки Ferrari был самым высоким. Стоит отметить, что по итогам 2019 года классические автомобили упали в цене на -7% в годовой динамике и подорожали за десятилетие на 194%.



Марина Шалаева, директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank: «До начала карантина за высокую стоимость были проданы автомобили на основных аукционах: в Париже, Скоттсдейле и Амелии. Например, $2,8 отдано за модель Ferrari Enzo 2003 года (Sotheby’s) и $2,2 млн — за модель Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года (Gooding & Co). Однако главной сделкой года стала продажа за $7,1 млн модели Bugatti Type 55 Super Sport Roadster 1932 года на аукционе Bonhams.



На данный момент ещё рано оценивать влияние коронавируса на цены, поскольку традиционные каналы и точки продаж автомобилей в США и Европе всё ещё закрыты.

Одно можно сказать точно: рыночная активность заметно снизилась, и почти все аукционы, запланированные в 2020 году, были отменены. Индустрия испытывает на себе давление кризиса, и процесс восстановления может занять несколько месяцев или даже лет. Тем не менее, мы располагаем предварительной информацией о том, что уровень онлайн-продаж классических автомобилей значительно вырос. Причем некоторые дилеры уже фиксируют рост числа запросов и реальных продаж».

Дитрих Хатлапа из HAGI (Historic Automobile Group International): «Ценность и раритетность автомобиля — не всегда достаточные показатели, чтобы сказать, будет ли готовность приобрести его без предварительного осмотра. Данные о происхождении и состоянии самых привлекательных в мире классических автомобилей, как правило, уже находятся в открытом доступе, однако многие крупные коллекционеры предпочитают лично узнать, что именно они покупают. Что касается самых привлекательных для приобретения автомобилей, по моему мнению, в связи с тем, что многие мероприятия в этом году отменены, автомобили для частных поездок, находящиеся в хорошем состоянии для скоростной езды, станут более популярными».

После окончания пандемии Covid-19 макроэкономические показатели станут ключевыми факторами влияния и на данный рынок.

Речь идет об уровне процентных ставок, инфляции и цен на активы. Значение перечисленных показателей, в свою очередь, будет напрямую зависеть от действий со стороны государств и ЦБ, в частности.

По данным до начала пандемии Fancy Color Research Foundation (FCRF), собирающего данные для составления KFLII по цветным бриллиантам, за последние десять лет средняя стоимость актива (в частности, розовых, голубых и желтых камней) выросла на 77%. Наиболее популярными стали розовые бриллианты — цена выросла на 116%, в то время как стоимость желтых увеличилась лишь на 20%. На голубые бриллианты цена выросла на 81%.

Исполнительный директор FCRF Мири Чен объясняет, как Covid-19 ударил по рынку: «Как и большинство товаров из люксового сегмента, продажи цветных бриллиантов прекратились преимущественно из-за проблем с логистикой и транспортировкой. Бриллианты не могли передаваться ни от добытчиков изготовителям, ни от продавцов покупателям, независимо от того, как много заказов на драгоценные камни поступало. Ювелирные магазины были закрыты и не могли встречать клиентов, поэтому, как и весь остальной мир, мы перешли в режим “выживания”».

Марина Шалаева добавляет: «Говоря о ценах на цветные бриллианты, мы не располагаем достаточным количеством сведений, так как не было зафиксировано необходимое для определения динамики число транзакций. Однако из разговоров с нашими поставщиками данных — крупными производителями и ключевыми дилерами — можно сделать вывод, что цена остались на февральском уровне. При этом поставщики отмечают, что за последние недели они получили значительное число заказов преимущественно на товары из люксового сегмента».

Индекс FCRF не имеет возможности прогнозировать уровень цен или рыночную обстановку, но можно вспомнить опыт предыдущих кризисов – цены на цветные бриллианты оставались стабильными. Однако кризис на фоне пандемии отличается от предыдущих еще и потому, что его в большей степени характеризует нарушение логистики, а не крах финансового сектора в целом.

Искусство

В 2019 году неопределенность, связанная с Brexit, и напряженные торговые отношения между Китаем и США в большей мере влияли на рынок искусства. Global Index of artists, подготовленный для KFLII компанией Art Market Research и отслеживающий изменения в цене предметов искусства, проданных на мировых аукционах, показал рост стоимости актива на 134% за десятилетие и на 4% за год. В I квартале 2020 года показатель вырос на 1%.

По словам Марины Шалаевой, вспышка заболевания моментально сказалась на количестве публичных торгов и деятельности аукционных домов, которые были вынуждены перейти к онлайн-просмотрам и приватным сделкам. Для коллекционеров перспективы неопределённые, однако те, кто покупает исключительно «из любви к искусству», рискуют в меньшей степени и видят для себя возможности. Возникший спад активности в некоторой степени был скомпенсирован ростом онлайн-продаж, которые чаще осуществляют молодые коллекционеры.

Себастьян Дути из Art Market Research сообщает: «Ведущий галерист Дэвид Цвирнер даже предположил, что 2020 год станет одним из лучших для коллекционеров. На специализированном аукционе Sotheby’s Contemporary Day Auction в мае 96% лотов было продано. Sotheby’s также отмечает большое количество заявок на участие и то, что наиболее востребованными в этот раз стали работы художников, родившихся в 1980-х — Клэр Табур, Лои Холлоуэлл, Джули Кертисс и Лукаса Арруды».

Вероника Лукасова из Art Market Research добавляет: «Во время закрывшегося 30 апреля онлайн-аукциона Christie’s “Современное искусство Азии”, в рамках которого прошла виртуальная демонстрация произведений востребованных художников, было распродано на 100% лотов. Реальный уровень продаж превысил прогнозируемый на 60%.

В связи с растущим объемом онлайн-продаж аукционным домам придется придумывать новые привлекательные форматы, чтобы оставаться релевантными востребованными.

Christie’s также анонсировали сессию июльских продаж ONE, которая вероятно станет самым глобальным аукционом произведений искусства XX века и пройдет в формате эстафеты между четырьмя городами».

Уровень продаж произведений женщин-художниц продолжает медленности расти, и, если рецессия сильно ударит по всему миру, можно ожидать пополнения из частных коллекций. Так, сюрпризом на майском аукционе Sotheby’s стала одна из редких работ Орсолы Маддалены Каччи «Натюрморт птиц», которая пришла из итальянской частной коллекции. Работа была моментально куплена по цене 212 500 (с учетом сборов) после 49 заявок на сумму от 10 000 до 15 000 фунтов стерлингов.

