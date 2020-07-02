Иркутская нефтяная компания поставила аппараты ИВЛ в Иркутскую городскую клиническую больницу №10

ООО «Иркутская нефтяная компания» передало четыре аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) иркутской городской клинической больнице №10, сообщают в компании.

Последние три месяца ИНК реализует программу адресной помощи медицинским учреждениям региона в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Врач-эпидемиолог Иркутской городской клинической больницы номер 10 Оксана Савинова сообщила, что сейчас в инфекционном госпитале, развёрнутом на базе медучреждения, проходят лечение от коронавирусной инфекции 108 пациентов, из них 13 - в отделении интенсивной терапии. Она отметила, что «аппараты ИВЛ всегда востребованы, больница благодарна ИНК за оказанную помощь».

Ранее в усть-кутскую районную больницу ИНК поставила аппарат ИВЛ и компрессоры, концентраторы кислорода, рециркуляторы, прикроватные мониторы для наблюдения за пациентами, шприцевые насосы для инфузионной терапии и средства индивидуальной защиты (СИЗ). Также компанией были приобретены СИЗы для Иркутской городской Ивано-Матренинской детской больницы и больницы села Байкит (Эвенкия), аппарат ИВЛ для Кежемской районной больницы в Красноярском крае. ИНК финансирует строительство нового корпуса районной больницы в Усть-Куте.