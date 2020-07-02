На улице Лермонтова в Иркутске благоустроят новую спортплощадку

В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Иркутске на улице Лермонтова, 80 приступили к благоустройству общественной территории «Спортивная площадка ИРГУПС». Подрядчик обязуется выполнить работы до 15 августа. Об этом сообщили в комитете по управлению Свердловским округом администрации города.

В соответствии с проектом, который разработан по инициативе студентов Иркутского государственного университета путей сообщения и который поддержали около 9 тысяч жителей округа, на территории запланировано асфальтирование дорожек, обустройство тропинок и велопарковки. На спортплощадке установят ограждение и освещение, лавочки и урны, а также спортивный комплекс с воркаутом и тренажерами, обустроят площадку для игры в баскетбол и волейбол. Предусмотрены уголок для отдыха и сцена.

В настоящий момент ведутся подготовительные работы.