Прием заявок на конкурс «Сделано в Приангарье» решено продлить до 10 июля

В иркутской Точке кипения сегодня, 2 июля, прошла презентация местных производителей, которые претендуют на участие в конкурсе «Сделано в Приангарье». Для дегустации предприниматели представили сыродавленное масло, полезные десерты, йогурты, орехи, морепродукты, шампиньоны и другое.

Участники презентации – «Байкалэкопродукт», ООО «Эко Благос», ИП Климов И.В «Давим масло», ООО «Два молочника», ИП Шарпинская, ООО «Кедр» - получили консультацию оргкомитета по оформлению заявок на конкурс.

В состав конкурсной комиссии вошли представители регионального центра стандартизации и метрологии, «Опоры России», делового клуба «Байкальские стратегии», филиала Ассоциации по сертификации «Русский регистр», органов госвласти Иркутской области.

– Интерес к конкурсу со стороны бизнес-сообщества большой. На сегодняшний день подано 57 заявок. И есть ещё желающие. В связи с этим мы приняли решение и продлении срока приёма заявок до 10 июля текущего года, - рассказал первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Завершить прием заявок на конкурс предполагалось 30 июня.

Региональный конкурс «Сделано в Приангарье» был объявлен по инициативе врио Губернатора Игоря Кобзева. Основная цель – поддержка местных товаропроизводителей. Предприятия, чья продукция будет признана лучшей, получат определённые преференции. Так, среди мер поддержки: приоритетные условия при решении вопросов кредитования экспорта и страхования рисков, поддержка Российского экспортного центра и др. Также сведения о победителях конкурса будут внесены в каталог экспортёров с пометкой «Сделано в Приангарье».