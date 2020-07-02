Врио Губернатора Игорь Кобзев и депутат ГД Андрей Чернышев обсудили вопросы развития северных территорий области

Глава региона сообщил, что в середине июля планирует посетить Братск, Усть-Илимск, Усть-Кут



- В Братске я был неоднократно, дал полтора десятка поручений по разным направлениям. Теперь намерен оценить, как они выполняются. Наша задача – не просто зафиксировать проблемы, которые волнуют жителей на местах, но совместно найти их решения, - подчеркнул он.



На встрече обсудили вопросы строительства дорог и социальных объектов, прохождение пожароопасного периода, а также создание лесопаркового пояса вокруг Братска. Предполагается, что создание лесопаркового пояса поможет предотвратить незаконные вырубки леса. Его площадь составит 36,3 тысячи гектаров. Как отметил глава региона Игорь Кобзев, проблема не решалась несколько лет.

- Вопрос лесовосстановления важно довести до логического завершения. Контроль за стороны Правительства и комплексный подход к проблеме мы обеспечим. Во время одно из рабочих поездок в Братск я побывал в тепличном хозяйстве, где выращивают посадочный материал с закрытой корневой системой. Это хороший пример работы государственно-частного партнерств, такой опыт нужно тиражировать, - сказал глава региона.