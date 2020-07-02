Иркутску присвоено звание «Город трудовой доблести»

Об этом заявил сегодня, 2 июля, Президент Российской Федерации Владимир Путин. Звания «Город трудовой доблести» удостоены населенные пункты, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

- 20 российских городов получили звание "Город трудовой доблести". Наш Иркутск - среди них. Считаю, что это заслуженная оценка трудового подвига наших земляков. Иркутская область бесперебойно поставляла фронту вооружение, технику, предметы первой необходимости. Только в областном центре было размещено несколько десятков госпиталей. Сотни советских солдат и офицеров прошли здесь лечение и вернулись в строй. Женщины и дети, не щадя сил, работали в полях и на заводах, движимые одной мыслью: все для фронта, все для Победы! Память об их трудовом подвиге мы навсегда сохраним в наших сердцах,- заявил глава региона Игорь Кобзев.

Стелу с изображением герба города, а также текста Указа Президента Российской Федерации о присвоении Иркутску почетного звания Города трудовой доблести планируют установить в сентябре и приурочить ее открытие к дате окончания Второй мировой войны.

Для справки:

К началу Великой Отечественной войны в Иркутске работало более 20 крупных промышленных предприятий, 10 трестов и баз. В первые месяцы войны Иркутск принял более 20 различных эвакуированных производств, развернул 28 эвакогоспиталей, в которых прошли излечение около 103 тысяч раненых бойцов Красной армии. В 1986 году Иркутск был награжден орденом Октябрьской революции с формулировкой «…За большие заслуги трудящихся города Иркутска и их вклад в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны».