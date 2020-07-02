Спрос на официантов вырос в 2 раза

Ресторанная сфера стала одной из тех, на которые больше всего повлиял режим самоизоляции, введенный в конце марта. Уже в апреле на сервисе Работа.ру на 61% уменьшилось количество вакансий для официантов. А в мае по сравнению с мартом число вакансий упало приблизительно в 4 раза (на 77%), сообщает Работа.ру.

При этом количество резюме официантов снизилось меньше: в апреле — на 19% по сравнению с мартом, а в мае — на 29%. Это можно связать с тем, что многие соискатели при желании сменить профессию просто создают новые резюме, а не редактируют или удаляют старые.

На позицию официантов чаще претендуют женщины — они опубликовали 68% резюме. Средний возраст соискателей составляет 23 года.

Со снятием карантинных мер количество предложений о работе официантов начало стремительно расти и приближаться к значениям начала апреля. В первую неделю после снятия ограничений число вакансий увеличилось на 50% по сравнению с началом июня, во вторую неделю после выхода из карантина предложений для соискателей стало уже в 2 раза больше, чем в первых числах лета.

Число резюме на позицию официанта со снятием ограничений не изменилось, однако откликов на вакансии стало на 50% больше.

Больше всего официантов на сегодняшний день ищут в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тюменской области, Краснодарском крае и Татарстане.

Работа.ру — сервис для поиска работы и подбора персонала, входит в экосистему Сбербанка. На сервисе размещено более 17,1 млн резюме, зарегистрировано более 480 тысяч работодателей и публикуется более 200 тысяч вакансий каждый месяц.