Сбербанк обучил своих сотрудников навыкам обслуживания незрячих клиентов

Сбербанк улучшил процесс обслуживания клиентов с нарушением зрения. Сотрудники, работающие в отделениях, прошли специальное обучение по правильному взаимодействию с людьми, посещающими отделения банка в сопровождении собак-поводырей. Инициатива запущена в рамках проекта «Мы рады собакам-поводырям», к которому банк присоединился в 2019 году для создания безбарьерной среды в своих отделениях.

«Мы рады собакам-поводырям» — проект Учебно-кинологического центра «Собаки-помощники инвалидов», основная задача которого — социальная реабилитация людей с инвалидностью с помощью специально обученных собак. Сотрудники Центра помогают компаниям подготовить персонал к работе с незрячими клиентами: проводят очные тренинги, делятся памятками и информационными материалами, проводят консультации для интегрирования информации в систему обучения персонала организации.

Инициатором сотрудничества с Учебно-кинологическим центром стал Среднерусский банк Сбербанка.

В результате этого партнерства было организовано дистанционное и очное обучение сотрудников, а также создан тренировочный маршрут для собак-поводырей на базе одного из офисов Сбербанка.

Согласно действующему законодательству РФ, незрячий человек в сопровождении собаки-проводника имеет право свободно посещать любые общественные места: магазины, театры, аптеки, банки. К сожалению, на практике ситуации бывают самые разные. Незрячего человека могут не пустить в магазин или такси, отказав в обслуживании. Такие случаи чаще всего происходят из-за того, что люди недостаточно информированы. Благодаря специально разработанным видео и буклету, сотрудники Сбербанка освоили правила общения с незрячими, которые позволяют показать себя профессионалом по отношению к особенному клиенту.

В первую очередь, сотрудник понимает, что в отделение вошел клиент именно с собакой-поводырем. Собака одета в специальную рабочую шлейку с надписью «Собака-поводырь», или на ней имеется другой опознавательный знак, например, медальон с красным крестом. В случае возникновения сомнения, сотрудник может попросить владельца собаки показать паспорт на собаку-проводника – это документ, подтверждающий, что эта собака прошла обучение и является поводырем. В документе обязательно присутствует печать организации, в которой подготовлена собака.

При обращении к незрячему человеку сотруднику необходимо прикоснуться к руке клиента, чтобы он понял, что обращаются именно к нему. Далее при общении важно максимально подробно описать обстановку вокруг словами. Кроме того, сотрудники знают, как правильно себя вести не только с клиентом, но и с его верным спутником. Не следует без согласия хозяина звать собаку, пытаться её погладить, хвалить или кормить. В случае необходимости нужно быть готовым налить собаке воды.

Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка:

«Сбербанку, как социально-ответственной компании, важно, чтобы каждый клиент в отделении банка чувствовал себя комфортно и безопасно. Кроме того, нам бы хотелось формировать правильное отношение в обществе к незрячим людям, которым помогают поводыри. Сотрудничество с центром "Собаки-помощники инвалидов" позволит нам улучшить пользовательский опыт незрячих людей, посещающих банк в сопровождении собак–поводырей. В этом нашим клиентам помогут более 12 000 консультантов в офисах Сбербанка, которые прошли обучение по программе Центра».

Элина Почуева, руководитель проекта «Мы рады собакам-поводырям»:

«Встретить незрячего с собакой-поводырем в городе редкость, а когда они заходят, например, в продуктовый магазин, то у его сотрудников возникает шаблонная реакция: "Вход с животными запрещен!". Безусловно, это несправедливо по отношению к незрячему клиенту, кроме того, это в какой-то степени обесценивает работу нашего центра. Представьте, подготовка одной собаки занимает около полутора лет, в этот процесс вовлечено большое количество людей: от специалиста по тестированию щенков, волонтеров, которые помогают в социализации собак до тренера-дрессировщика, который обучает и собаку, и ее будущего хозяина. Незрячий человек более года ждет свою собаку, чтобы сделать свою жизнь независимой и свободной, чтобы без посторонней помощи забирать ребенка из детского сада, ходить на работу, в магазин за продуктами, в банк, а сталкивается с "к нам с собаками нельзя". Мы работаем над тем, чтобы это изменить, и вдохновляемся ещё больше тем, что нас поддерживают такие партнеры, как Сбербанк».

Собаки-поводыри – уникальные помощники незрячих людей. За конечным результатом стоят месяцы работы: обучение одной собаки длится не менее полутора лет. Центр «Собаки-помощники инвалидов» совместно с сервисом адресной ежедневной благотворительности Сбербанк Вместе запустили первую историю по сбору средств на покупку пяти щенков – будущих собак-поводырей. Для того, чтобы стать частью истории, необходимо перейти на страницу проекта на сайте Сбербанк Вместе, выбрать проект и совершить пожертвование.