На отпуск за границей этим летом надеется только 3% россиян

Почти половина россиян, имеющих работу, не планирует уходить в отпуск этим летом. 43% россиян откажутся от летнего отпуска в этом году. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал о планах россиян на это лето. В опросе принимали участие 1600 работающих россиян из всех округов страны.

Почти каждый пятый (19%) планирует отдыхать дома. 12% респондентов называют местом запланированного отдыха деревню или дачу. В поездках по России планируют провести отпуск 11% работающих россиян. Еще 3% надеются на отпуск в других странах, с нетерпением ожидая возобновления международного авиасообщения и открытия границ.

Мужчины чаще женщин отказываются от летнего отпуска: 46% против 39%. Максимальное количество отказавшихся от отпуска — среди респондентов моложе 24 лет: 53% из них не планируют отдыха этим летом.