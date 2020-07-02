Начатое Федрезервом сокращение своего баланса с целью максимально отодвинуть начало "гипер­инфляционного шока" и сохранить доверие к доллару как "мировой валюте номер один" свидетельствует об исчерпании внутренних механизмов финансового контроля. Данный шаг может привести к очередному провалу фондового рынка США, с новым всплес ком уровня безработицы и падением доходов населения. Смена курса уже вызвала банкротство одной из крупнейших сланцевых компаний Chesapeake Energy, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

- Новые проблемы в США вероятно спишут на вторую волну пандемии, которую ждут осенью. При этом Трамп вполне может пойти на перенос выборов. По информации из деловых кругов выдача Ираном санкции на арест 45-го президента США Дональда Трампа за причастность к убийству генерала КСИР Касема Сулеймани в январе текущего года "с пониманием" встречена дем ократическим большинством нижней палаты американского Конгресса. При этом ряд конгрессменов из "партии осла" в личных беседах якобы даже выразил готовность оказать в этом деле представителям официального Тегерана посильную личную поддержку.

После завершения пандемии коронавируса санкции против России могут быть ужесточены, заявил замдиректора департамента контроля за внешними ограничениями российского Минфина Дмитрий Кику на онлайн-сессии международного дискуссионного клу ба «Валдай». По его словам после пика пандемии политика сдерживания России и Китая путем санкций «будет осуществляться более жесткими методами». Поводом для усиления ограничений против России станут президентские выборы в США, которые намечены на 3 ноября. Привычный еще полгода назад мир ушел в прошлое. В июле можно ожидать очень высокую волатильность фондовых и валютных рынков. А волатильность это хлеб спекулянтов. В текущей ситуации доллар США и американские суверенные бонды нельзя рассматривать как защитный актив. В мире остается только один защитный актив – золото. Последнее составляет более 20% международных резервов России.