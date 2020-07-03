Погрузка на «РЖД» в июне упала на 4,4%

Согласно данным ИПЕМ, в плюс ушли только 4 вида грузов: удобрения, зерно, строительные материалы и цветная руда.
- Все грузы: 97,1 млн т погружено в июне (-4,4% к июню 2019), 1,6 млн ед. вагонов погружено; снижение за январь-июнь -4,5% до 0,6 млрд т
- Каменный уголь: 26,3 млн т погружено в июне (-4,7% к июню 2019), 372 тыс. ед. вагонов погружено; -10,1% за январь-июнь до 168 млн т
- Кокс: 0,9 млн т погружено в июне (+12,5% к июню 2019), 18 тыс. ед. вагонов погружено; -0,5% за январь-июнь до 5,4 млн т
- Нефть и нефтепродукты: 15,1 млн т погружено в июне (-16,1% к июню 2019), 260 тыс. ед. вагонов погружено; -7,0% за январь-июнь до 107 млн т
- Железная руда: 9,4 млн т погружено в июне (-2,1% к июню 2019), 135 тыс. ед. вагонов погружено; 0,0% за январь-июнь до 59,2 млн т
- Черные металлы: 5,2 млн т погружено в июне (-13,3% к июню 2019), 82 тыс. ед. вагонов погружено; -11,3% за январь-июнь до 33,9 млн т
- Лом: 1 млн т погружено в июне (-23,1% к июню 2019), 17 тыс. ед. вагонов погружено; -12,6% за январь-июнь до 6 млн т
- Удобрения: 5,2 млн т погружено в июне (+6,1% к июню 2019), 76 тыс. ед. вагонов погружено; +2,6% за январь-июнь до 31,1 млн т
- Цемент: 2,6 млн т погружено в июне (-10,3% к июню 2019), 38 тыс. ед. вагонов погружено; -9,4% за январь-июнь до 11,4 млн т
- Лесные грузы: 3,4 млн т погружено в июне (-2,9% к июню 2019), 58 тыс. ед. вагонов погружено; -5,4% за январь-июнь до 21 млн т
- Зерно: 1,1 млн т погружено в июне (+57,1% к июню 2019), 16 тыс. ед. вагонов погружено; +16,9% за январь-июнь до 10,7 млн т
- Строительные материалы: 12,1 млн т погружено в июне (+9,0% к июню 2019), 181 тыс. ед. вагонов погружено; +5,1% за январь-июнь до 63,2 млн т
- Цветная руда: 1,6 млн т погружено в июне (0,0% к июню 2019), 24 тыс. ед. вагонов погружено; +1,3% за январь-июнь до 9,8 млн т
- Химикаты и сода: 1,9 млн т погружено в июне (-5,0% к июню 2019), 33 тыс. ед. вагонов погружено; -5,8% за январь-июнь до 12,4 млн т
- Промышленное сырье: 2,8 млн т погружено в июне (-6,7% к июню 2019), 42 тыс. ед. вагонов погружено; -8,2% за январь-июнь до 15,6 млн т