Иркутянка лишилась квартиры из-за долгов по кредиту, налогам и ЖКХ

Гражданка задолжала ТЭК 1,2 млн рублей, сообщают в УФССП России по Иркутской области.

В ходе совершения исполнительных действий неплательщик установлен, ознакомлен с материалами исполнительного производства. Однако, какие-либо меры к погашению долга приняты не были. В связи с этим, судебными приставами после составления акта описи и ареста недвижимость передана на торги.

Полученных от принудительной реализации квартиры денежных средств оказалось достаточно для погашения всех имеющихся задолженностей, включая исполнительский сбор по сводному исполнительному производству в сумме около 90 тыс. рублей.