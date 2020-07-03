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Иркутянка лишилась квартиры из-за долгов по кредиту, налогам и ЖКХ

3 июля 2020

Гражданка задолжала ТЭК 1,2 млн рублей, сообщают в УФССП России по Иркутской области.

В ходе совершения исполнительных действий неплательщик установлен, ознакомлен с материалами исполнительного производства. Однако, какие-либо меры к погашению долга приняты не были. В связи с этим, судебными приставами после составления акта описи и ареста недвижимость передана на торги.

Полученных от принудительной реализации квартиры денежных средств оказалось достаточно для погашения всех имеющихся задолженностей, включая исполнительский сбор по сводному исполнительному производству в сумме около 90 тыс. рублей. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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