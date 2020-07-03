Все меньше людей по всему миру одобряют правительственные меры борьбы с коронавирусом

Согласно совместному исследованию Ромир и Гэллап интернешнл, глобальная доля тех, кто считает, что правительство предпринимает правильные усилия для борьбы с коронавирусом в июне снизилась до 63%, а тех, кто придерживается противоположного мнения, — увеличилась до 34%.

Результаты исследования показали, что глобально поддержка правительства остается на высоком уровне – 63% респондентов считают, что правительство хорошо справляется с эпидемиологической ситуацией. Напротив, треть жителей планеты (34%) не согласна с такой точкой зрения. За два месяца с момента последней волны доля подобных ответов выросла и вернулась на уровень мартовского значения.

Наибольшую поддержку правительства в данном вопросе выразили жители Грузии (94%), Малайзии (94%) и Южной Кореи (84%). Менее всего согласны с успехами правительства в Японии (33%), Боснии и Герцеговине (36%), а также в Великобритании (38%).

Мнения россиян в данном вопросе разделились. Так, 46% респондентов считают, что правительство хорошо справляется с предотвращением распространения вируса в нашей стране. Доля подобных ответов немного снизилась с момента первой волны исследования в марте, когда 49% опрошенных заявляли об этом. Противоположной точки зрения придерживаются 45% россиян. Доля респондентов, разделяющих это мнение, напротив, растет: в марте несогласие с данным утверждением выражали 36% опрошенных, а в апреле – уже 44%.

«Быстрое распространение коронавируса вынудило руководство стран принимать оперативные решения для минимизации вреда, который пандемия нанесла в различных сферах жизнедеятельности. В разной степени это удалось во многих странах, но где-то сами ограничения нанесли большой урон экономике и жизни страны в целом. В России, несмотря на поэтапный выход из карантинного режима, продолжает нарастать поляризация мнений, ведь многие на себе и своих близких ощущают последствия некоторых законодательных решений, и это напряжение будет расти вместе с новыми откликами пандемии», - комментирует президент исследовательского холдинга «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин.