Ангарчанку обманул аферист, представившийся женихом из Америки

За билеты из Африки и перевозку багажа «будущая невеста» отдала злоумышленнику около 160 тыс. рублей, сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.

Накануне в дежурную часть отдела полиции Управления МВД России по Ангарскому городскому округу поступило заявление от местного жителя, который рассказал, что мать его сожительницы по переписке познакомилась с гражданином Америки, который представлялся именем Келли.

После непродолжительного общения по электронной почте, иностранец заявил о своем желании переселиться в Ангарск, и сообщил, что уже отправил свои вещи и скоро с женщиной свяжется курьер и сообщит подробности доставки.

И действительно, скоро поступил звонок. В разговоре неизвестный сообщил, что привезет вещи из Африки, в которой сейчас находится, но на приезд в Россию ему нужно 65 тысяч рублей. Не имея столько денежных средств в наличии будущая «невеста», заняла их у сожителя дочери, который и совершил банковский перевод.

Вскоре ей снова позвонил «курьер» и рассказал, что для прохождения таможенных формальностей ему нужно еще почти 100 тысяч рублей. Взяв кредит под залог дачи, ангарчанка перевела на указанный счет и эту сумму.

Неладное заподозрили, когда аферисты стали требовать оплатить за «перевозку вещей» еще 150 тысяч рублей. Только после этого потерпевшие решили обратиться в полицию.