Жительница Ангарска предстанет перед судом за мошенничество в сфере кредитования

Как сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области, 44-летняя обвиняемая, проживающая в Ангарске, на протяжении трех лет под предлогом выгодных инвестиций убеждала граждан передать ей в управление свои сбережения.

Позиционируя себя предпринимателем в сфере торговли нефтепродуктами, а также строительной отрасли, она входила в доверие и, обещая солидный заработок, предлагала взять кредит в банке по подложным документам.

В частности, чтобы убедить в платежеспособности финансовое учреждение предоставлялись справки о стабильных высоких доходах.

Вступая в преступный сговор, подельники получили займы в размере 5 млн рублей, которые в конечном счете инициатор аферы присвоила себе и использовала по своему усмотрению. В свою очередь лица, вовлеченные в получение средств мошенническим путем не получили никаких выгод и теперь обязаны исполнить взятые обязательства перед банками.

Кроме этого, в ходе расследования следователями установлено порядка 30 свидетелей, одолжившие обвиняемой от 200 до 500 тысяч рублей и также не получивших деньги назад.

В настоящее время материалы уголовного дела по обвинению ангарчанки и двух ее соучастников утверждены прокурором и направлены на рассмотрение в суд.