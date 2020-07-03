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Осторожный оптимизм: темпы прироста новых случаев COVID-19 в Приангарье снизились

3 июля 2020

3 июля в Иркутской области подтверждены 235 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 8260. Некоторые оптимизм внушает, что суточные темпы прироста в регионе снизились до 2,8%, а  число выздоровевших от коронавируса превысило число заболевших. За последние сутки в регионе выздоровели 286 человек, а за весь период эпидемии – 3889. 

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Как сообщает оперативный штаб, амбулаторно в настоящее время лечатся 2732 человека, госпитализированы – 1524, из них 90 находятся в тяжелой форме. Всего за период эпидемии скончались 115 человек, пять за последние сутки: 55 (+5) от COVID-19, 60  от заболеваний, не связанных с вирусом.

Регион находится на 11-м месте в России по количеству инфицированных COVID-19.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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