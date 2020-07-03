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Минобороны: Испытания вакцины от коронавируса идут без осложнений

3 июля 2020

Спустя две недели, после начала тестирования добровольцы чувствуют себя хорошо, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Добровольцы первой группы, получившие по одному из двух компонентов вакцины 18 июня, чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья у них нет. За прошедшие две недели серьезных нежелательных явлений не зарегистрировано.

Состав второй группы, получившей первый компонент вакцины 23 июня и которой на 21-е сутки после этого будет по показаниям введен второй компонент, также чувствуют себя хорошо, осложнений или побочных реакций нет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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