РСХБ и «АзияЭкспресс» расширяют сеть отправки денежных переводов из России в Узбекистан

Россельхозбанк и Азия-Инвест Банк (дочерняя организация Узнацбанка) в рамках реализации стратегии по расширению партнерской сети участников систем денежных переводов «АзияЭкспресс» и «РСХБ-Экспресс» успешно завершили интеграции систем по денежным переводам без открытия счета.

Первым стал денежный перевод, отправленный из отделения АО «Россельхозбанк» в России и выплаченный в Мирзо-Улугбекском филиале Узнацбанка.

Запуск совместного проекта является результатом взаимодействия двух банков по внедрению технологии, позволяющей производить отправку денежных переводов без открытия счета в направлении «Россия — Узбекистан».

«Партнерство двух государственных банков, Россельхозбанка и Азия-Инвест Банка, дает возможность гражданам Республики Узбекистан, осуществляющим трудовую деятельность в Российской Федерации, гарантированно осуществлять денежные переводы членам своей семьи. Пользователям будет оказываться всесторонняя поддержка на узбекском и русском языках в режиме 24 на 7, а также станут доступны другие банковские услуги и сервисы РСХБ: мобильное приложение, дебетовые и кредитные карты, оплата услуг, перспектива кредитования трудовых мигрантов, работающих в РФ», — отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

«Данный проект, несомненно, является большим достижением для «Азия-Экспресс», так как позволяет покрыть всю территорию Российской Федерации за счет обширной сети банка-партнера и обеспечить выплаты при участии крупных государственных банков Республики Узбекистан, в которых обеспечивается выплата денежных переводов и прямые взаиморасчеты. Интеграционный процесс между нашими банками длился около двух лет. За это время Россельхозбанк и Азия-Инвест Банк проделали большую работу по техническому взаимодействию, получив в результате востребованный продукт – трансграничные денежные переводы. Безусловно, стратегическое партнерство с РСХБ предусматривает расширение каналов дистанционного банковского обслуживания, получения переводов на пластиковые карты в Узбекистане с возможностью зачисления денежных переводов в узбекских сумах. Также дорожной картой сотрудничества предусмотрена программа кредитования граждан Узбекистана, проживающих и работающих на территории Российской Федерации», — подчеркнул Кудратилла Туляганов, заместитель Председателя Правления Узнацбанка, акционера Азия-Инвест Банка.

До конца августа 2020 года услуга станет доступной в более чем 1300 отделениях РСХБ с выплатой в узбекских банках-партнерах Азия-Инвест Банка: Узнацбанк, АКБ «Халк Банки», АКБ «Агробанк», АКБ «Туронбанк», АКБ «Кишлок Курилиш Банк», ЧАКБ «ДАВР Банк» и др.

Система денежных переводов «АзияЭкспресс», зарегистрированная как собственная система денежных переводов Азия-Инвест Банка в 2006 году, в условиях увеличения объемов и числа участников-партнеров имеет все основания в перспективе зарегистрироваться платежной системой со статусом национально значимой» системы.