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Мобильное приложение Альфа-Банка возглавило рейтинг доступности для слабовидящих

3 июля 2020

Мобильное приложение Альфа-Банка заняло первое место в рейтинге доступности для слабовидящих по версии USABILITYLAB. Всего в рейтинге приняли участие 15 российских банков. По данным исследования USABILITYLAB у мобильного приложения Альфа-Банка самый удобный дизайн для использования слабовидящими клиентами.

При разработке методологии рейтинга использовались государственные стандарты и рекомендации руководства по обеспечению веб-контента WCAG 2.1.

Ранее мобильное приложение Альфа-Банка было признано агентством Markswebb лучшим в Роcсии. Мобильным приложением активно пользуется более 80% клиентов Альфа-Банка. Рейтинги приложения в App Store — 4.9 из 5; в Google Play — 4.8 из 5.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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