Для тушения крупных пожаров в Иркутскую область прибыл самолёт-амфибия БЕ-200ЧС

С сегодняшнего дня в тушении природных пожаров в Приангарье будет задействован самолёт-амфибия БЕ-200ЧС Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России, сообщают в ведомстве.

Заправлять самолёта-амфибию будут в Ольхонском районе. МЧС просит отдыхающих на Байкале соблюдать крайнюю осторожность. Работа авиации будет осуществляться в дневное время.

БЕ-200ЧС имеет возможность принимать на борт 12 тонн воды в 8 секций водяных баков, расположенных под полом кабины. Самолет заправляется водой как на аэродроме, так и осуществляет за 14 секунд забор воды из любого источника глубиной не менее 3 м. За одну заправку топливом самолет БЕ-200 может сбросить на очаги пожара до 270 тонн воды.

В течение прошлых суток на территории Прибайкалья действовали 88 лесных пожаров на общей площади 19715,3 га.

Силами региональной службы лесоохраны ликвидировано 22 лесных пожара на площади 240,8 га. По состоянию на утро 3 июля действуют 66 пожаров в Бодайбинском, Братском, Жигаловском, Иркутском, Казачинско-Ленском, Катангском, Качугском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Нижнеудинском, Усольском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Усть-Удинском, Чунском районах на площади 19474,5 га. В тушении действующих пожаров задействовано 488 человек и 109 единиц техники.