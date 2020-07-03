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Сбербанк вошел в топ-30 крупнейших банков мира и сохранил первое место среди банков Центральной и Восточной Европы

3 июля 2020

Сбербанк поднялся на пять пунктов и занял 27 строчку рейтинга британского журнала The Banker, таким образом став единственным российским банком, который вошел в тридцатку крупнейших банков мира.

Также Сбербанк сохранил лидирующую позицию и занимает первое место среди банков Центральной и Восточной Европы.

На первых строчках нового общемирового рейтинга — китайские банки. В топ-30 вошли 11 банков из Китая, 6 — из Америки и один из России. Крупнейшим в мире остался Industrial and Commercial Bank of China.

Рейтинг топ-1000 мировых банков по версии журнала The Banker публикуется каждый год на протяжении 50 лет. В этом году эксперты детально изучили, в каком состоянии банки 20 ведущих экономик мира встретили начало пандемии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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