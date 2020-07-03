Банк «Восточный» запустил услугу снятия наличных с карты на кассах магазинов

Держатели кредитных карт банка «Восточный» на основе платежных систем Visa и «Мир» получили возможность снимать наличные не только в кассах банка и банкоматах, но и на кассах магазинов.

Чтобы воспользоваться новой услугой, клиенту необходимо перед тем, как оплатить покупку, назвать кассиру сумму, которую он хочет снять со своей банковской карты. После этого нужно оплатить покупку картой, подтвердив операцию с помощью ПИН-кода. Кассир магазина вместе с покупкой выдаст и наличные, а также чек, подтверждающий операцию. При этом покупка для снятия наличных на кассе обязательна, но может быть символической – стоимость купленного товара не имеет значения.

В рамках одной операции на кассе можно снять не более 5000 рублей. Лимиты на снятие – не более 20 тыс. рублей в день и 150 тыс. рублей в месяц. Сумма снятия должна быть кратна 100, минимальная сумма – 100 рублей.

Магазины не взимают комиссию за снятие наличных. Комиссия банка взимается в соответствии с тарифом карты клиента.

«Сервис по снятию наличных на кассах магазинов делает использование продуктов банка «Восточный» удобнее и повышает доступность наших услуг для клиентов. Мы считаем, что услуга позволяет клиентам сэкономить время, так как им не придется искать банкомат для снятия наличных, а заодно они смогут произвести необходимые покупки», – отметил Алексей Крейтор, заместитель Председателя Правления банка «Восточный».

Подробнее о сервисе снятия наличных на кассах магазинов можно узнать на сайте банка «Восточный»