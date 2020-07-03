Социальное настроение россиян в мае-июне улучшается, а оптимизм растет

Пик пессимистических настроений Россия прошел в апреле.

По данным опроса ВЦИОМ, индекс социальных ожиданий россиян относительно будущего страны достиг отметки -60 п.п. Для сравнения: в июне прошлого года он составлял -40 п.п.

С момента введения всеобщего режима самоизоляции в нашей стране это один из лучших показателей. Пик негативных оценок был зафиксирован в апреле текущего года, когда Индекс социальных ожиданий россиян снизился до -81 п.п. (в апреле прошлого года показатель равнялся -43 п.п.).

На 5 п.п. выросла доля россиян, считающих, что тяжелые времена уже позади (с 10% в мае до 15% в текущей опросной волне). Практически каждый пятый россиянин (17%) считает, что сейчас страна переживает самые тяжелые времена (+1 п.п. с прошлой опросной волны). На 8 п.п. пунктов снизилась доля тех, кто придерживается мнения, что тяжелые времена для нашей страны еще впереди (с 66% в мае до 58% в текущей опросной волне).

Чаще о том, что тяжелые времена еще впереди, говорит молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (71%), также жители Москвы и Санкт-Петербурга и городов-миллионников (66% и 63% соответственно), люди, оценивающие свое текущее материальное положение как плохое (72%).