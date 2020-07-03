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В Приангарье разработают стратегию развития туризма до 2036 года

3 июля 2020

Для его создания в регионе созван Координационный совет по развитию туризма, сообщают в областной администрации.

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В его состав вошли представители органов власти всех уровней и общественных организаций, среди которых ТПП, «Деловая Россия» и «Опора России», Сибирская Байкальская ассоциация туризма, ассоциация гостиничной индустрии «Пять звезд».

В соответствии с поручением главы региона актуализирован раздел «Туристско-рекреационный комплекс» проекта Стратегии социально-экономического развития региона. Обновлены статистические и плановые показатели. Стратегической целью на ближайшие пять лет определено увеличение туристско-экскурсионного потока в Иркутскую область к концу 2024 года на 80% – до 3,1 миллиона человек. 

Стратегию развития туризма в Иркутской области до 2036 года и конкретный перечень мероприятий по ее реализации планируется разработать и утвердить до сентября этого года. До конца декабря будет осуществляться оперативный мониторинг отрасли и выявление проблемных вопросов. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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