На ТОСЭР Тулуна и Усолья-Сибирского появятся новые предприятия

Заявки на резидентство в ТОСЭР Тулун подали - ООО «Корпорация Бетона» и ООО «Енисей», а в ТОСЭР Усолья-Сибирское - ООО «Усольские узоры», сообщают в областной администрации.

ООО «Корпорация Бетона» представила инвестиционный проект «Строительство бетонных заводов в г. Тулуне». Согласно проекту, предполагается создать в Тулуне производство товарного бетона, а также других бетонных и растворных смесей для обеспечения потребностей строящихся объектов. Объем капитальный вложений в проект составит 12 млн рублей, в результате реализации проекта будут созданы 12 новых рабочих мест.

ООО «Енисей» представила инвестиционный проект «Создание тепличнолесопитомнического комплекса» в Тулуне. В рамках проекта предполагается увеличение объема производства выпускаемой продукции (семян сосны), а также создание тепличного комплекса по выращиванию сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой, производимых для нужд арендаторов лесных участков Иркутской области. Объем капитальных вложений в проект составит 23,18 млн рублей, в результате реализации проекта будут созданы 10 новых рабочих мест.

Компания ООО «Усольские узоры» представила инвестиционный проект «Увеличение проектной мощности по производству спецодежды и средств индивидуальной защиты и прочих швейных изделий». В рамках проекта планируется увеличение проектной мощности по производству спецодежды и средств индивидуальной защиты и прочих швейных изделий. Объем капитальных вложений в проект составит 42,5 млн рублей, в результате реализации проекта будут созданы 10 новых рабочих мест.

Заявки соответствуют требованиям, предъявляемым к резидентам ТОСЭР, и были поддержаны членами комиссии.

В ближайшее время министерством экономического развития Иркутской области будут заключены соглашения с предприятиями об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Тулун» и ТОСЭР «Усолье-Сибирское», а также направлены сведения в Минэкономразвития России для включения ООО «Корпорация Бетона», ООО «Енисей» и ООО «Усольские узоры» в федеральный реестр резидентов ТОСЭР.