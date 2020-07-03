Бизнес с 15 июля сможет воспользоваться субсидиями на дезинфекцию

Из резервного фонда на субсидии выделили 20 млрд рублей. Воспользоваться мерой поддержки можно будет с 15 июля, сообщают в пресс-службе Минэкономразвития.

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников уточнил, что субсидии будут предоставлены тем организациям, деятельность которых предполагает тесный и длительный контакт персонала и посетителей (клиентов).

Мерой могут воспользоваться СОНКО в сфере дополнительного образования и МСП в физкультурно-оздоровительной сфере (93, 96.04, 86.90.4 ОКВЭД), гостиничном бизнесе (55 ОКВЭД), сфере общественного питания (56 ОКВЭД), в сфере предоставления бытовых услуг (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты - 95, 96.01, 96.02 ОКВЭД), дополнительного образования (85.41, 88.91 ОКВЭД).

Размер субсидии определен как сумма средств на расходы в целях проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий: первоначальные в размере 15 тыс. рублей и текущие, рассчитываемые как произведение 6,5 тыс. рублей на количество работников в мае 2020 г. ИП без работников получат 15 тыс. рублей.

Для получения субсидии необходимо направить заявление в электронной форме в налоговый орган либо через личный кабинет налогоплательщика, начиная с 15 июля до 15 августа 2020 года. Информацию о ходе рассмотрения заявления можно будет найти на официальном сайте ФНС.