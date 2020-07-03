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Pegas Touristik переносит поездки на Байкал из-за продления режима самоизоляции в Иркутской области

3 июля 2020

Также туроператор перенес туры на Алтай. Об этом «Интерфакс-Туризм» в четверг рассказала гендиректор компании Анна Подгорная.

Как отметила директор Pegas Touristik, «Иркутская область продлила карантин, значит туда мы не полетим. Можно отправиться в Бурятию, но там долгий трансфер, который устроит не каждого туриста. Власти приняли решение, и мы не можем на него повлиять», — заключила она.

По ее словам, клиенты приобретали как туры, так и отдельно авиабилеты. «В связи со сложившейся ситуацией мы предлагаем либо перенести поездку, либо вернуть деньги. Если турист – реальный пассажир авиакомпании, то ему вернут живые деньги в течение трех дней на банковскую карту, а не ваучеры», — подчеркнула Подгорная.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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