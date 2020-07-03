Спрос на туры по России вырос в 10 раз

Самым популярным у туристов направлением стал Краснодарский край, сообщает ТАСС.

Если сначала "Интурист" фиксировал увеличение спроса на июльские туры по России в 2,5 раза, а TUI Россия - в 3 раза, то теперь представители этих компаний сообщили ТАСС, что спрос вырос в 10 раз.

"Каждую неделю продажи удваиваются относительно прошлой недели. То есть относительно начала месяца у нас уже наблюдается рост в 10 раз. И в основном это только российские направления", - отметили в пресс-службе "Интуриста".

Об активном росте спроса на июльские туры по России сообщили и в Anex Tour. "Многие регионы нашей страны планомерно снимают ограничения не только на прибытие в регион, но и на посещение общественных мест, что напрямую влияет на туризм", - пояснили ТАСС в пресс-службе туроператора.

Особенностью этого года стал запуск пакетных туров по новым для организованного туризма направлениям, таким как Хакасия, Алтай, Бурятия (Байкал), Калининградская область, сообщают туроператоры. Сейчас по ним наблюдается увеличение объема продаж.

Также растет интерес к отдыху в Татарстане, Карелии, Санкт-Петербурге, на Камчатке, на курортах Кавказских Минеральных Вод, сообщили опрошенные ТАСС представители туристического рынка.

Еще один тренд этого летнего сезона - рост спроса на активный отдых и экотуризм после длительного нахождения дома на самоизоляции, отметил Волков из ОСИГ. "Многие спешат как можно скорее приобрести необходимые для отдыха товары, сесть в личный автомобиль и отправиться путешествовать по стране", - сказал он.