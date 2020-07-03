Основатель SuperJob: Сейчас работу найти даже проще, чем в феврале

По словам Алексея Захарова, кризис, спровоцированный пандемией коронавируса и последовавшей за ней самоизоляцией, породил уникальный расклад сил на рынке труда.

«Парадоксальная ситуация, которую я ранее не встречал за 20 лет существования SuperJob. Это уже пятый кризис на моей памяти, но первый раз активность работодателей растет быстрее, чем активность соискателей. Многие люди до сих пор запуганы, находятся в состоянии ступора. Их вроде уже уволили, но, с одной стороны, нет официального подтверждения и люди еще надеются на лучшее, а с другой уже есть подтверждение, но сказывается коронавирусный психоз. Люди одинокие по улице идут в маске. Какой в этом смысл? Люди боятся воздуха», – рассказал Захаров.

Именно по этой причине между работодателями и соискателями в настоящий момент есть нехарактерный дисбаланс.

«Страх заболевания сохраняется, и это достаточно тяжелая история, потому что людям страшно выйти на рынок труда, прийти на собеседование. Особенно это касается людей, входящих в группы риска. И это нормально, но рынок труда от этого достаточно сильно перекосило. Восстанавливается активность работодателей, в то время как активность соискателей, которые, по идее, должны были ломануться искать работу, не дотягивает по скорости восстановления. Поэтому прямо сейчас работу найти будет проще, чем в сентябре, когда все, кто поехали пережидать в маленькие города, вернутся в крупные мегаполисы», – отметил основатель SuperJob.

Несмотря на то, что активность работодателей растет выше, чем у соискателей, на уровне зарплат кризис отразился не самым приятным образом.

«Сейчас работу найти даже проще, чем в феврале. Это та же работа. Деньги не те же. В большинстве своем, их меньше где-то на 30%. За исключением IT-специалистов многие работодатели, особенно в отношении среднего менеджмента, пошли на весьма существенные сокращения зарплат. Люди, которые в спокойном режиме смело выходили на рынок труда, сейчас стараются сидеть тише воды и ниже травы, имея хоть какую-то работу. Синица в руках важнее. Восстановления по зарплатам мы пока что не наблюдаем: когда-то оно пойдет, но на данный момент его нет, мы еще не вышли из кризисной фазы», – подчеркнул Захаров.