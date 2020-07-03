Названы самые необычные вакансии лета 2020 года

Сервис Работа.ру изучил вакансии, размещенные на сайте в июне и июле, и составил рейтинг необычных и редких предложений о работе в Москве.

В один из пансионатов для пожилых людей в Москве нужен баянист. Невысокая зарплата на этой позиции компенсируется небольшой занятостью — два-три дня в неделю по четыре часа. Для успешного трудоустройства кандидат должен тепло относиться к пожилым людям и иметь в репертуаре частушки и советские и народные песни. Кроме того, у музыканта должен быть свой инструмент — аккордеон или баян.

Опытный кузнец с тягой к творческой работе нужен подмосковной фабрике по производству художественных кованых изделий. Соискатель должен иметь опыт изготовления подобных изделий от трех лет, а также уметь работать на молоте. В зависимости от квалификации специалиста работодатель готов предложить ему зарплату от 70 тысяч рублей в месяц.

На постоянную работу или в качестве подработки трикотажная фабрика ищет ручницу на зарплату до 35 тысяч рублей.

Для этой вакансии желателен опыт работы на подобном производстве — специалисту предстоит заниматься стяжкой макушек у шапок, а также проверкой трикотажных купонов на предмет брака, отпаркой моделей, фасовкой и упаковкой. Преимущество такой работы — возможность самостоятельно выстраивать свой график.

Для любителей животных открыта вакансия грумера.

Соискатель должен иметь опыт работы по уходу за внешним видом и здоровьем домашних питомцев более года. Это работа с гибким графиком, где конечный оклад будет зависеть от количества выполненных заказов и может достигать 60 тысяч рублей.

Строительно-монтажная компания этим летом ищет печника с опытом работы от пяти лет, которому готова предложить зарплату от 100 тысяч рублей в месяц. Специалисту предстоит заниматься кладкой каминов, печей и барбекю. Заработок будет зависеть от количества выполненных заказов.

Повар-блинопек в сети ресторанов традиционной русской кухни может рассчитывать на доход от 76 тысяч рублей. Вакансия доступна для соискателей из любого региона России, готовых работать вахтовым методом в Москве. Работодатель предоставляет успешным кандидатам бесплатное обучение и проживание. Кроме того, соискатель может самостоятельно выбрать длительность вахты — от 30 до 90 дней.