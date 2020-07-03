Проект памятника «Город трудовой доблести» представят на обсуждение иркутянам

Стелу предлагается установить на площадке между мемориалом славы «Вечный огонь» и памятником дважды Герою Советского Союза, генералу армии Афанасию Белобородову, сообщают в областной администрации.

- Почетное звание «Город трудовой доблести» - это заслуженная оценка подвига иркутян в годы войны. Знак того, несколько весомым оказался их вклад в достижение Победы, дань уважения старшему поколению за их самоотверженный труд. Площадка возле мемориала – одно из наиболее подходящих мест для памятного знака, - отметил глава региона Игорь Кобзев.

- Хотелось бы поблагодарить главу региона, всех, кто принимал участие в голосовании и поддержал нашу инициативу. Поставлена задача в сжатые сроки провести работы по установке стелы. У нас уже есть ее эскиз и проект, которые мы готовы представить на всенародное обсуждение, - сообщил Руслан Болтов.

Новый памятный знак в Иркутске планируется установить к сентябрю.

Напомним, что 2 июля Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Иркутску было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». С инициативой о присвоении такого статуса столице Приангарья выступил врио Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.