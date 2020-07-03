В лесах Иркутской области с 4 по 6 июля прогнозируют чрезвычайно высокие классы пожарной опасности

Из-за жаркой погоды, гроз и усиленного ветра, с 4 по 6 июля местами по области ожидается 4 и 5 класс чрезвычайной пожароопасности лесов, сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура ночью +14,+19°, днём +28,+33°, в Катангском и северо-восточных районах +21,+26°.

При наступлении средних и высоких классов пожарной опасности доступ в лесные массивы запрещён! Для пресечения возможных нарушений и предотвращения пожаров в лесах организована работа межведомственных патрульных групп.

С начала пожароопасного периода за нарушение правил пожарной безопасности в лесах привлечены к ответственности 789 человек.

О нарушении требований пожарной безопасности в лесах необходимо сообщить на телефон доверия Главного Управления МЧС России по Иркутской области: 8(395) 399-999.

При обнаружении лесного пожара незамедлительно звоните на прямую линию лесной охраны - 8-800-100-94-00, либо на номер Единой диспетчерской службы по лесам Иркутской области - 8 (3952) 22-99-68.

О чрезвычайных ситуациях, пожарах и иных происшествиях необходимо сообщать на номер пожарно-спасательной службы МЧС России «101».