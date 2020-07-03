В июне экологи выявили в Сибири 32 факта загрязнений рек ниже участков добычи россыпного золота

В рамках проекта "Люди-природе" за первый месяц спутникового мониторинга в пяти регионах Сибири эксперты WWF выявили загрязнение рек на протяжении более тысячи километров, сообщают в пресс-службе WWF.

Статистика случаев загрязнения по состоянию на 1 июля включает:

Красноярский край – 11 случаев загрязнения протяженностью 448 км,

Республика Алтай – 6 случаев загрязнения протяженностью 315 км,

Республика Тыва – 11 случаев загрязнения протяженностью 295 км,

Кемеровская область – 2 случая загрязнения протяженностью 36 км,

Республика Хакасия – 2 случая загрязнения протяженностью 27 км.

Самые масштабные загрязнения обнаружены в Красноярском крае, Республиках Алтай и Тыва.

В Красноярском крае река Сисим загрязнена взвешенными частицами в Балахтинском и Идринском районах. В Республике Алтай зафиксировано загрязнение реки Лебедь до впадения в реку Бия в Турочакском районе, а также загрязнение воды притоков Атла и Садра. В Республике Тыва загрязнена река Сыстыг-Хем ниже места впадения в нее притоков Алгияк, Билелиг, Шет-Хем в Тоджинском районе. Протяженность видимого загрязнения более 70 км.