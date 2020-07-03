В Иркутске отремонтируют библиотеку им. И.П. Уткина

Всего на проведение капитального ремонта учреждения в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» из регионального бюджета выделено 1,6 млн рублей, сообщают в областной администрации.

После ремонта там появится: место для чтения с доступом в интернет, зона социальных стартапов, аудитория для лекций, сценическая площадка для творческой молодежи, а также книгохранища для читателей.

Кроме того, в юношеской библиотеке в ближайшее время появится несколько современных установок.

Уже приобретен комплекс оборудования, который способен автоматически идентифицировать книги. Станция самообслуживания поможет быстро зарегистрировать и взять домой нужную книгу без привлечения библиотекаря. На входе в библиотеку установят ворота, которые будут вести подсчет посетителей и статистику выноса книг.

Кроме того, в библиотеке поставят аппарат для стерилизации книг, на его приобретение выделено 600 тыс. рублей из областного бюджета.

Эта мощная установка позволит при возврате книг от читателей быстро, в течение минуты, дезинфицировать сразу несколько книг. УФ-оборудование способно уничтожить бактерии и книжного клеща. Ежегодно библиотеку посещают более 60 тыс. человек, а общий книжный фонд составляет 120 тыс. изданий. Сейчас после возврата книги находятся на карантине в течение семи дней, и только после этого их могут разместить на стеллажах.

Всего в 2020 году в Иркутской области капитальный ремонт ведется в трех библиотеках - Иркутской областной юношеской библиотеке им. И.П. Уткина, Нижнеилимской библиотеке имени А.Н. Радищева и в библиотеке семейного чтения города Зима.