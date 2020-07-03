На выходных в Иркутской области обещают жару и грозы

По данным Иркутского УГМС, 4 июля в Иркутске ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью +14,+16°, днём +30,+32°.

По области 4 июля прогнозируют переменную облачность, ночью без существенных осадков, днём местами кратковременные дожди.

В отдельных районах утром туман, днём грозы. Ветер 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью +14,+19°, местами +7,+12°, днём +28,+33°, при облачной погоде +22,+27°, в Катангском и северо-восточных районах +21,+26°.

На 5 июля метеорологи обещают по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер северный, северо-западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

Температура ночью +13,+18°, при прояснении +6,+11°, днем +25,+30°, местами +19,+24°, в северных районах +20,+25°, местами до +15°.