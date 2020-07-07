«Простых решений тут нет». Викрам Пуния, «Фармасинтез», – о пандемии, локдауне и разработке вакцины

Даже чрезвычайная ситуация в виде пандемии коронавируса не привела участников фармрынка к глобальному партнерству, считает Викрам Пуния, президент группы компаний «Фармасинтез». Сейчас разрабатываются десятки вакцин, и вместо объединения усилий все заняты гонкой лекарственных вооружений. О том, когда ждать первые вакцины, что выбрать, когда на одной чаше весов жизнь и здоровье людей, а на другой – их экономическое благополучие, и каковы планы компании на ближайшую пятилетку, он рассказал в интервью руководителю А-Клуба Алине Назаровой. Портал SIA.RU записал наиболее важные цитаты.

«Российская вакцина против коронавируса появится скоро»

Россия входит как минимум в первую пятерку стран по уровню разработки вакцины против коронавируса, говорит Викрам Пуния.

– Я верю в то, что российская вакцина скоро появится. Верю, потому что сам этим занимаюсь, знаю, кто, чем занимается, и кто до какой стадии уже добрался. Мы и другие производители уже готовимся, что разработчики скоро начнут обращаться к нам. Посмотрим, что покажет клиника, но сейчас я могу сказать, что Россия входит как минимум в первую пятерку стран по уровню разработки. И этому можно только радоваться.

«Мы не сомневались, что эпидемия или пандемия возможны»

«Фармасинтез» производит препараты для лечения бактериальных и вирусных инфекционных заболеваний. Поэтому на борьбу человека и микробов, человека и вирусов ее специалисты смотрят профессионально. Предсказывать эпидемии, а тем более работать на опережение ученые еще не научились, но скорость научной и производственной реакции, по мнению руководителя «Фармасинтеза», растет.

– Иногда людям удается работать на опережение или успевать с вакцинами, но вирусы и микроорганизмы тоже «работают», они постоянно мутируют, постоянно пересоздают себя. Как специалисты, мы знаем, что баланс в этой игре иногда нарушается, COVID-19 – как раз такой случай. Мы не сомневались, что эпидемия или пандемия возможны, но все мы оказались не готовы ответить на эту ситуацию быстро и адекватно. Хотя надо признать, что уроки человечество усваивает, некоторые нужные шаги были сделаны вовремя, и это спасло или еще спасет нас от куда более страшной статистики. Судите сами, неизвестный вирус появляется в конце 2019-го, а осенью 2020-го, я уверен, у нас будут первые вакцины. Подчеркиваю, не первая, а первые. Так быстро это еще никогда не происходило.

«Жизнь и здоровье людей важнее»

Когда на одной чаше весов жизнь и здоровье людей, а на другой – их экономическое благополучие, жизнь и здоровье важнее, уверен Викрам Пуния. Поэтому меры, касавшиеся режима изоляции, он считает совершенно адекватными.

– Вернуть упущенную прибыль, восстановить экономику конкретных отраслей и бизнесов можно за два-три года, но чтобы зарабатывать в будущем, вы должны сохранить здоровье сегодня. Я понимаю и признаю, что есть люди, которым сейчас действительно нечем кормить детей. Простых решений тут нет, но что бы выбрали эти люди, оказавшись в реанимации? Или выйдя оттуда с инвалидностью? Ситуация во всех странах была бы гораздо хуже без локдауна.

«Необходимо глобальное партнерство для быстрого реагирования на подобные ситуации»

Существующие лекарственные препараты могут лечить более 90% всех известных болезней. Коронавирус – явление редкое, он хорошо показал, что объединение производителей, ученых и политиков внутри страны и на международном уровне дает результаты. К сожалению, даже чрезвычайная ситуация не привела нас к глобальному партнерству, говорит Викрам Пуния. По его словам, фарминдустрия вместе с учеными должна разработать платформу быстрого реагирования на ситуации, подобные пандемии коронавируса.

– Сейчас разрабатываются десятки вакцин, и вместо объединения усилий все заняты гонкой лекарственных вооружений – кто быстрее закончит испытания и выведет препарат на рынок. Но в инфекционных заболеваниях надо поддерживать режим постоянной готовности. Мы же знаем, что каждые 5–10 лет у нас то птичий грипп, то свиной, то Эбола, то COVID, то еще что-нибудь. Изучив структуру вирусов и бактерий, поняв спектр возможных реакций человеческого организма, мы узнаем, какие средства и меры защиты нам могут понадобиться в принципе, мы можем провести большую часть подготовительной работы по разработке вакцин. И если, не дай бог, вместо COVID-19 у нас появится COVID-28, вирусологи, взяв штамм вируса, смогут разработать вакцину за месяц, потому что эта платформа сэкономит им массу времени. Она же позволит быстро выйти на доклинические и клинические испытания. На мой взгляд, такого сотрудничества пока не было и нет.

«Дележа рынка не должно возникать»

Вопросы конкуренции, дележа рынка и просто выгоды не должны возникать, когда речь идет о человеческих жизнях, считает Викрам Пуния.

– На мой взгляд, распределением работы должно заниматься правительство. В приоритете быстрота и доступность вакцин. Искать возможность заработать на происходящем – плохая идея. Все усилия должны быть направлены на обеспечение населения, остальное – потом. Не хочу говорить за всех производителей, но наша компания готова работать для этого практически бесплатно. Одна компания «Фармасинтез» может произвести 150 млн вакцин и обеспечить ими всю Россию в течение примерно трехсот дней. При этом на нашем рынке существуют и другие мощные компании, к которым будут обращаться разработчики. Так что если мы объединимся как индустриальные партнеры, нам вполне «по зубам» справиться с этой задачей за полгода.

«Мыслей о том, как сейчас побольше заработать, нет»

«Фармасинтез» остается компанией номер один в России по поставкам препаратов против коронавируса, но не пользуется своим монопольным положением на рынке.

– Мы смогли обеспечить всю Россию основным противовирусным препаратом для лечения коронавирусной инфекции и антибиотиком против пневмонии, который нужен больным в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести. В эти моменты мы очень хорошо чувствуем свою ответственность и перед пациентами, и перед врачами. Мыслей о том, как бы нам сейчас побольше заработать, нет: «Фармасинтез» всегда держал свои цены ниже предельно установленных ограничений.

«Одна рыба может испортить всю воду»

Президент «Фармасинтеза» не считает, что иностранные лекарства априори лучше отечественных.

– Индия традиционно считается фабрикой дженериков. Там развернуты огромные производства, есть достаточное количество хорошо обученных людей. Но это не значит, что другие страны не могут заниматься тем же самым. Я абсолютно не согласен с утверждением о том, что отечественные производители проигрывают кому-то в качестве. Претензии предъявляются всем – и европейцам, и американцам, но раз 2/3 общего объема лекарств выпущены здесь, вам начинает казаться, что российское ругают больше, чем западное. Да, мы знаем, что одна рыба может испортить всю воду. Достаточно нескольким заводам перестать соблюдать установленные нормы, чтобы имидж испортился и у всех остальных. Кстати, когда дело касается качества лекарств, Минпромторг, Минздрав и Росздравнадзор реагируют без промедлений.

«В ближайших планах интенсивная работа на рынке гормональных препаратов»

«Фармасинтез» последние пять лет входит в число самых быстрорастущих компаний отрасли. В 2018 году ее оборот составил 16,8 млрд рублей, в 2019-м – 22,7 млрд рублей. По итогам текущего года компания постарается выйти на 30 млрд, рассказал Викрам Пуния. «Фармасинтез» также является одним из крупнейших инвесторов в фарминдустрии.

– Мы смотрим стартапы с хорошим научным потенциалом. Сотрудничаем с ними, иногда выкупаем. Несколько таких проектов сейчас находятся в стадии реализации. Но в целом наш подход состоит не в поиске отдельных команд, а в работе с российскими научными институтами. И мы очень довольны, эта тактика приносит успех. В ближайших планах у нас интенсивная работа на рынке гормональных препаратов, который очень зависим от импорта.

«Мы переориентируемся на экспорт»

Для того, чтобы обеспечить постоянный рост, «Фармасинтез» планирует переориентироваться на экспорт. Главные экспортные направления – препараты для лечения онкологии и гормональные препараты.

– Компания начинала делать препараты в рамках импортозамещения, это был наш фокус. А теперь мы ориентируемся на экспорт. Если импортозамещение и в целом оборот бизнеса растут на 30–50% в год, то доля экспорта из года в год растет в разы. Это был сознательный выбор, мы ведь понимаем, что российский рынок не резиновый: по многим направлениям мы занимаем больше 50% всего рынка, что уже очень много. Из производства дженериковых препаратов мы двинулись в разработку оригинальных инновационных лекарств и уже регистрируем их в Европе и США. Главным экспортным направлением для компании будет онкология. В диапазоне от двух до пяти лет для нас станут важны гормональные препараты. Некоторые из них настолько сложны, что во всем мире их могут делать всего 10 компаний. Мы станем одной из них.

«Большая часть наших идей по-прежнему на мне»

Лидер компании – это не только администратор и организатор всех процессов, но и генератор идей, говорит Викрам Пуния.

– Я действительно выдаю идеи, которым следуют тысячи людей. Моя задача – определить главное направление, а потом тщательно организовать движение своих сотрудников, которые и воплощают все наши проекты в жизнь. Конечно, нельзя утверждать, что внутри компании все придумываю только я. Бизнес вырос до огромных размеров, одному человеку это уже не под силу. У меня очень сильные коллеги, которые способны самостоятельно делать и реализовывать отличные предложения. Но все-таки большая часть наших идей по-прежнему на мне.

«Нужно вникать в технологии на местах»

Личная эффективность «на удаленке» повышается за счет экономии времени, но заниматься всеми аспектами бизнеса из дома нереально, уверен Викрам Пуния.

– Когда заводы работают, от тебя нужны координация и поддержка. Онлайн-совещаний вполне достаточно. Если же нужно думать о будущем прогрессе, все меняется. Тут ты должен встречаться с людьми вживую. Иногда это вопрос менталитета. Возьмем наших корейских и китайских партнеров, если я не встречусь с ними, заработать доверие будет почти невозможно. Также нужно вникать в технологии на местах, заниматься аудитом производств, с которыми ты намерен сотрудничать. Заниматься всеми аспектами бизнеса из дома нереально.

Полный текст интервью можно прочитать в журнале SPEAR'S Russia.