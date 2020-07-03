В Иркутской области введен режим ЧС в связи со сложной лесопожарной обстановкой

В лесах Иркутской области вводится режим ЧС. Об этом решении исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев объявил на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В соседних регионах лесопожарная обстановка складывается еще более неблагоприятно, что является поводом для введения режима ЧС на территории всего Сибирского федерального округа.

С 3 июля, к ликвидации сложных лесных пожаров в Иркутской области приступил самолет Бе-200 МЧС России. Ожидается прибытие самолета-танкера Ил-76, который сейчас занят на тушении лесных пожаров в регионах, где ситуация более сложная.