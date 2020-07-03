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Глава региона Игорь Кобзев пообещал поддержку мэру Братска Сергею Серебренникову в случае ухудшения эпидобстановки

3 июля 2020

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Глава региона Игорь Кобзев провел рабочую встречу с мэром Братска Сергеем Серебренниковым, на которой они обсудили обсудили несколько тем, в том числе ситуацию с распространением в городе коронавирусной инфекции.

- Мы начали постепенно ослаблять карантинные меры, но нужно усиливать контрольные мероприятия и информационную работу. И здесь на муниципальные образования ложится особая ответственность. В случае ухудшения эпидобстановки вы всегда можете рассчитывать на поддержку Правительства Иркутской области, - подчеркнул исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области.

Стороны также обсудили пожарную обстановку в лесах области. Игорь Кобзев отметил, что сейчас необходимо не допускать задымления, так как это может стать причиной обострения заболеваний органов дыхания у лиц из групп риска. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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