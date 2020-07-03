В Иркутске стартовал очный этап ЕГЭ

Готовность пунктов проведения экзамена в условиях сохранения риска распространения COVID-19 проверили заместитель министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Иркутска Руслан Болотов.

В Иркутске на базе общеобразовательных школ задействованы 14 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). В каждом из них реализуются дополнительные меры безопасности: проводится дезинфекция помещений, устанавливаются дозаторы с антисептическими средствами и по возможности обеззараживатели воздуха.

При входе в ППЭ медицинские работники осуществляют бесконтактную термометрию участников и организаторов экзаменов. В аудиториях парты расставлены с учетом социальной дистанции, рассадка выпускников производится в шахматном порядке. Кроме того, разведены потоки участников ЕГЭ, составлены графики прибытия как работников ППЭ, так и участников ЕГЭ во избежание скопления большого количества людей. Помимо этого, нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Все работники пункта проведения экзамена обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками и перчатками.

– Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, важно чтобы ЕГЭ прошло в штатном режиме и ребята могли спокойно пройти этап сдачи экзаменов. На пунктах соблюдаются необходимые меры защиты для школьников, педагогов, организаторов, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. – Кроме того, сегодня мы обсудили перспективы и те задачи, которые нужно решать на территории города. Это касается объектов образования и включения Иркутска в различные федеральные целевые программы.

– Следующей важной задачей для нас станет подготовка школ региона к новому учебному году. К 1 сентября приёмку должны пройти более 800 общеобразовательных учреждений. Соблюдение мер безопасности проверим отдельно, – отметил врио губернатора Игорь Кобзев.