На финансирование северного завоза в Иркутской области направят 1,4 млрд рублей

До начала отопительного сезона 2020-2021 гг. в северных районах Иркутской области осталось меньше двух месяцев. Сроки завоза грузов в эти территории ограничены. Для бесперебойного теплоснабжения в зимний период населения и социально-культурных объектов туда надо завезти 100 тысяч тонн угля и 15 тысяч тонн нефтепродуктов. Об этом сообщил исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 3 июля, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области, где была рассмотрена доставка топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) для северных районов региона.

– В навигационный период необходимо доставить более 70 процентов от общего количества топлива. Мы должны справиться с объёмом перевозок заблаговременно, – подчеркнул Игорь Кобзев.

В областном бюджете на северный завоз в 2020 году запланирован 1,4 млрд рублей, сегодня профинансировано уже 54% этой суммы. Исполняющий обязанности Губернатора Игорь Кобзев поручил внести в протокол заседания необходимость авансирования затрат на топливо на 2021 год в размере 300 млн рублей. Поставка угля уже состоялась.

Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Ветров доложил, что отгружено на сегодня 70,6 тыс. тонн ТЭР, доставлено до места 52 тыс. тонн – на 10 тысяч больше, чем в аналогичный период прошлого года. Полностью завезен уголь в Мамско-Чуйский район, до конца июля будет завезен в Бодайбинский район. Завтра на Бодайбо уходит первая баржа нефти – 900 тонн. Вся нефтепродукция будет завезена до 15 августа.

Также с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта по комбинированной логистической схеме через станции Таксимо и Киренга будет доставлено более 32 тыс. тонн топливных ресурсов.