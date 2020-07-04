Шесть человек в Иркутской области умерли от коронавируса за сутки

4 июля в Иркутской области подтвержден 241 новый случай коронавируса, всего за период эпидемии – 8501. Число выздоровевших от коронавируса превысило число заболевших. За последние сутки в регионе выздоровели 283 человека, а за весь период эпидемии – 4172. Суточные темпы прироста в регионе составляют 2,9%.

Как сообщает оперативный штаб, амбулаторно в настоящее время лечатся 2642 человека, госпитализированы – 1566, из них 94 находятся в тяжелой форме. Всего за период эпидемии скончался 121 человек, шесть за последние сутки: 61 (+6) от COVID-19, 60 от заболеваний, не связанных с вирусом.

Регион находится на 10-м месте в России по количеству инфицированных COVID-19.