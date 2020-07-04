Проект берегоукрепления реки Иркут представили Игорю Кобзеву

В селе Максимовщина Иркутского района планируют провести берегоукрепление реки Иркут. Проект главе региона Игорю Кобзеву представил глава Максимовского муниципального образования Александр Бобков.

По словам Александра Бобкова, проект выполнен в соответствии с запросом муниципалитета, но получил отрицательное заключение экспертизы. Глава Приангарья поручил детально рассмотреть вопрос по проекту берегоукрепления на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.



В ходе рабочей поездки в Иркутский район Игорю Кобзеву представили проект комплексного освоения территорий в рабочем поселке Маркова. Площадь застройки составляет 377 тыс. квадратных метров. Помимо строительства жилых домов здесь в прошлом году введен в эксплуатацию детский сад на 140 мест, строится школа - она рассчитана на 1275 учеников.



Кроме того, глава региона проконтролировал ход строительства автомобильной дороги в микрорайоне Луговое Марковского городского поселения. Протяженность участка - 1,6 км. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Жилье». Их планируется завершить к 1 сентября этого года.