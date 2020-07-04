«Спасение» денег на банковской карте стоило усольчанке 100 тысяч рублей

Только стечение обстоятельств не позволило телефонным мошенницам украсть со счета 44-летней усольчанки сумму, превышающую 600 тысяч рублей.

Накануне в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» обратилась местная жительница, сообщив, что стала жертвой обмана.

Усольчанке на телефон поступил звонок с московского номера. Неизвестная представилась сотрудником банка и известила о том, что на имя потерпевшей оформлен кредит. 44-летняя женщина стала спорить, что никаких кредитов она не брала и по просьбе аферистки она продиктовала полный номер банковской карты, цифры с оборотной стороны, срок действия карты.

Далее беседа была переключена на другую лжесотрудницу банка, которая вдруг сообщила, что на карте усольчанки происходят какие-то операции, и что для сохранения денег необходимо выполнить все инструкции звонившей.

По мере поступления СМС из банка, потерпевшая диктовала мошенникам секретные цифровые коды из сообщений. В результате злоумышленники зашли в онлайн-банк в личный кабинет 44-летней женщины, оформили на ее имя кредит в 660 тысяч рублей и стали похищать деньги. Тремя переводами мошенники успели украсть 104 тысячи рублей.

Далее вмешательство дочери усольчанки, которая заподозрила что-то неладное, остановило поток исчезающих со счета денег.

В настоящее время по факту кражи денег с банковской карты сотрудники полиции проводят проверку.