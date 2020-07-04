Рынку грозит новая волна стресса

Отечественный фондовый рынок в конце недели выглядит стабильно, но точно неустойчиво: ухудшение конъюнктуры на мировых рынках капитала рано или поздно придётся учитывать, а это значит, что надо морально подготовиться к распродаже, считает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»:

- Индекс МосБиржи балансирует около 2796 пунктов, но при имеющемся раскладе не стоит и мечтать о пробое и закреплении 2800 пунктов. За неделю, которая для России была укороченной, рублевый индикатор вырос на 1,7%. Индекс РТС падает с опережением рынка на фоне курсовой качки, касаясь 1232 пунктов. За последнюю неделю валютный индекс по факту почти не изменился.

Скорее всего, начало новой недели будет бурным - США вернутся с удлиненных выходных, а конъюнктура вряд ли серьезно изменится. В России президент В. Путин подписал указ о поправках к Конституции, вопрос окончательно решен и, вероятно, биржам это тоже предстоит учесть в ценах.

Сегодня в фаворитах снижения держатся бумаги «Башнефти», их д огоняют другие нефтяники и «Аэрофлот». В плюсе торгуются акции «Полюс Золота» за счет неплохих перспектив в драгоценном металле.

Доллар США рвется вверх как защитный актив и стремится в паре с рублем к 71,40 руб. Новая цель подъема – это уровень 71,65 руб., но туда вырасти без коррекции не так уж и просто. Среди участников рынка рубль сейчас особенной рыночной любовью не пользуется, потому чт о рисков в нем и вокруг него предостаточно. Евро вырос до 80,26 руб. Может быть, и хорошо, что в отпускной период границы закрыты и зарубежные траты для россиян не имеют значения - сейчас все точно стало бы значительно дороже. Пара евро/рубль проторгуется краткосрочно в пределах 79,85-80,35 руб.