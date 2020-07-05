В Приангарье число заболевших коронавирусом достигло 8740

5 июля в Иркутской области подтверждены 239 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 8740. Число выздоровевших за сутки превысило число заболевших. За последние сутки в регионе выздоровели 246 человек, а за весь период эпидемии – 4418. Суточные темпы прироста заболевших составляют 2,8%.

Как сообщает оперативный штаб, амбулаторно в настоящее время лечатся 2640 человек, госпитализированы – 1559, из них 94 находятся в тяжелой форме. Всего за период эпидемии скончались 123 человека, два за последние сутки: 61 от COVID-19, 60 (+2) от заболеваний, не связанных с вирусом.

Регион находится на 9-м месте в России по количеству инфицированных COVID-19.