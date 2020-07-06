Первый этап восстановления популяции ольхонской полёвки прошел успешно

Ольхонская полёвка – грызун, внесённый в Красную Книгу Иркутской области. У учёных численность его популяции на протяжении нескольких лет вызывает тревогу: она критически низкая, сообщают в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

В начале эксперимента были выявлены места обитания весьма скрытного и осторожного зверька. Поймать его оказалось не просто: для этого потребовалось устанавливать так называемые «живоловушки» и на протяжении длительного времени за ними присматривать.

В 2015 году, на средства гранта Фонда «Озеро Байкал», стартовал новый этап работ: в виварии. Первые его «выпускники» (они появились на свет в Новосибирске) были выпущены на свободу в 2019 году. Самцов и самочек в возрасте 30 – 45 дней, привезли на Байкал. Их новым домом стал один из островов в проливе Малое Море.

Её появление на острове ознаменовалось уничтожением кладок птиц. Не брезговала рыжая взрослыми чайками и бакланами: колония последних была практически уничтожена. На местах выпуска полёвок, лиса оставила множество вырытых ям. Однако помёт самих зверьков свидетельствовал, что они живы. Ещё одно подтверждение появилось в виде самого зверька: представитель колонии попался в живоловушку в конце июне 2020 года.

Участники эксперимента провели визуальный осмотр полёвки, измерили длину тела, хвоста, стоп, вибрисс и ушей и пришли к выводу: он - «сеголетка», то есть рождён менее года назад. Подопытный чувствовал себя прекрасно и после общения с людьми убежал, а воодушевлённые экспериментаторы высадили на остров новый «десант» - ещё 7 зверьков из вивария. На первое время оставили им немного любимой еды: огурцов и одуванчиков. И высыпали субстрат из опилок и бумаги (пригодится для строительства нового гнезда). Таким образом, первый этап разработки методов восстановления популяции ольхонской полёвки можно считать успешным.