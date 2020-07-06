В связи с пандемией перепись населения перенесена на апрель 2021 года

Изменился не только общий срок, но и время проведения этой работы в отдаленных и труднодоступных районах. Некоторым коррективам подвергся и сам список таких территорий, сообщает Иркутскстат.

Исключены 3 населенных пункта Осинского района: деревни Шотой и Батхай, поселок Северный.

За это время упразднены деревни Садки, Рысья и участок Чайка в Мамско-Чуйском районе. В то же время больше труднодоступных населенных пунктов стало в Киренском районе: в апреле здесь начинается весеннее вскрытие рек, что делает невозможным транспортное сообщение.

На данный момент в направленном в Росстат для согласования перечне труднодоступных местностей региона 144 населенных пункта и 3 метеостанции.

В новых условиях перепись там запланирована на период с февраля по июнь 2021 года. Первопроходцами будут отдельные населенные пункты Братского, Жигаловского, Катангского, Качугского, Куйтунского, Нижнеилимского, Усть-Кутского, Усть-Удинского районов.

Переписчики будут передвигаться, в основном, по зимними дорогам и на транспорте повышенной проходимости. Завершится этот крупномасштабный учет в Мамско-Чуйском, Иркутском, Казачинско-Ленском, Слюдянском районах, где переписчики будут использовать преимущественно водный транспорт.

Составлены и согласованы организационные планы проведения переписи населения по муниципальным образованиям и в целом по региону. Переписью предстоит охватить 22 города, 46 поселков городского типа, 1467 сельских населенных пунктов. В регионе более миллиона жилых помещений (квартир, комнат в коммуналках и общежитиях).

Для обхода всех жилых помещений потребуется временный переписной персонал в количестве 6874 человека (с учетом 15-типроцентного резерва), из них 89 человек - в труднодоступных территориях. В областном центре необходимо задействовать 1125 переписчиков и 188 контролеров. Весь персонал будет привлекаться по гражданско-правовым договорам.

Во время переписи в Приангарье будут работать 736 стационарных переписных участков, организовано 4,5 тыс. счетных участков. В труднодоступных районах средняя нагрузка на 1 переписчика - 319 человек (при норме 350), на территории общей переписи – 553 (норма – 550 человек).

Подготовка к проведению переписи продолжается, ведется работа с электронным картографическим материалом, подбор персонала, взаимодействие с органами местного самоуправления по подбору помещений.