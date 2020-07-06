На трассе «Вилюй» в Братске смонтировали первый пролёт балок путепровода

Объект входит в перечень ста мостовых сооружений страны, которые до 2022 года приведут в порядок за счёт средств госсистемы «Платон», сообщают в Упрдор «Прибайкалье».

Работы в Братске распределены на два этапа. Первый предполагал демонтаж аварийного отдельно стоящего левого (по ходу километража) строения. Эти работы выполнили в прошлом году, перепустив движение на правый путепровод. Второй этап – возведение нового объекта на месте демонтированного.

Строительство идет полным ходом: к июлю 2020 года установлены новые опоры, смонтирован первый пролёт железобетонных балок путепровода. Всего в рамках капремонта планируется заменить три пролёта, расширив габарит на три метра – до 11,5 м.

В полном объёме движение откроют в ноябре - мостовики заново устроят проезжую часть, укрепят конусы сооружения и подходы к нему. В целях организации безопасности дорожного движения будут установлены новые элементы обустройства: барьерное ограждение и знаки.