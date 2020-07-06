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В Бурятии число заболевших коронавирусом достигло 3175

6 июля 2020

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На 6 июля в Республике Бурятия подтверждено 34 новых случая заражения, всего за период пандемии – 3175. В Улан-Удэ за время пандемии зарегистрировано 1792 заболевших.

Как сообщает оперативный штаб, из 34 новых случаев COVID-19: 4 человека – прибывшие из других регионов, 3 человека – связаны с очагом в Тункинском районе, 11 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19

За время пандемии успешно завершили лечение и выписались из больниц 2326 человек (+20 за сегодня). Умерло 24 человека. Проходят лечение в стационарах республики 455 больных, из них 19 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении находятся 370 пациентов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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