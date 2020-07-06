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С 4 по 18 июля движение ограничат по улице Петрова в Иркутске

6 июля 2020

С 08:00 4 июля до 22:00 18 июля 2020 года проезд ограничат по правой полосе проезжей части улицы Петрова – в направлении движения от улицы Глеба Успенского до улицы Вагина, сообщают в «Иркутскэнерго».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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